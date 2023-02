फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी, प्राइवेट स्कूलों में केजी में एक लाख में होगा एडमीशन

भोपालPublished: Feb 07, 2023 08:13:19 am Submitted by: deepak deewan

स्कूलों की मनमानी: फीस एक्ट के प्रावधान का गलत फायदा उठा रहे हैं निजी स्कूल

अफसर बोले-'दर्द' है तो अभिभावक करें शिकायत, निजी और मिशनरी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया चालू

स्कूलों की मनमानी:

उमा प्रजापति, भोपाल. राजधानी के कई निजी स्कूलों में केजी की एडमीशन फीस एक लाख तक Admission in KG in private schools for one lakh पहुंच गई है। इसे एडमीशन फीस, ट्यूशन फीस आदि मद में वसूला जा रहा है। इसके अलावा साल भर में ली जाने वाली फीस अलग है। यही नहीं शहर के कई मिशनरीज और निजी स्कूलों ने इस साल फीस में कम से कम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन, स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर मौन हैं। उनका कहना है कि फीस का दर्द है तो अभिभावक शिकायत करें। फिर मामले की जांच होगी।