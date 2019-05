एग्जिट पोल के बाद कमलनाथ ने लोकसभा प्रत्याशियों के साथ की बैठक, नहीं पहुंचे दिग्विजय

भोपाल. लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी आने बाकी हैं। लेकिन एग्जिट पोल के अऩुसार एक बार फिर से मोदी सरकार बन रही है। वहीं, कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश में भी एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को ज्यादा फायदा नहीं होने जा रही है। एग्जिट पोल आने के बाद सीएम कमलनाथ ने लोकसभा प्रत्याशियों के साथ भोपाल में बैठक की है।

कमलनाथ लोकसभा प्रत्याशियों के साथ उनके क्षेत्र की स्थिति के बारे में बात की। उसके आधार पर आकलन करेंगे कि कांग्रेस जीत रही है कि नहीं। हालांकि इस बैठक में भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे। एग्जिट पोल आनेके बाद सीएम कमलनाथ यह दावा करते रहे हैं कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। 23 मई को नतीजे आएंगे तो कांग्रेस 21-22 सीटें मध्यप्रदेश में जीतेगी।

Madhya Pradesh: Visuals from the Pradesh Congress Committee meeting of the party candidates, underway in Bhopal. pic.twitter.com/Q6DX5WJ4zS