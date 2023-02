खत्म होगा रेत संकट: 47 रेत खदानों के लिए हुआ अनुबंध, 5 खदानों से रेत उत्खनन के लिए मिली अनुमति

Submitted by:

जिले की 47 रेत खदानों के लिए अनुबंध की कार्यवाही खनिज विभाग ने पूरी कर ली है। शुक्रवार को रेत खदानों के अनुबंध का पंजीयन जिला पंजीयक कार्यालय में किया जाएगा। इसके बाद रेत खदानों को शुरू किए जाने के अनुमति जारी की जाएगी। फिलहाल जिले में पांच रेत खदानों को शुरू किए जाने के लिए पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुमति जारी कर दी है।

sand mines that will start soon