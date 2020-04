एयर इंडिया ने शुरू की टिकट बुकिंग, इस तारीख से शुरु होंगी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

भोपाल। प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बाद देशभर में हवाई यातायात पर 3 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। इसी बीच राहत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने चुनिंदा घरेलू उड़ानों के लिए 4 मई 2020 और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1 जून, 2020 से बुकिंग करने की अनुमति दी है। आने वाली 4 मई से देशव्यापी लॉकडाउन खत्म हो रहा है। जिसके बाद सबकुछ सही रहा तो एक बार फिर से हवाई उड़ाने शुरु हो सकती हैं।

Air India opens bookings for select domestic flights May 4th 2020 onwards and International Flights June 1st, 2020 onwards pic.twitter.com/Lsz9gRLF9V