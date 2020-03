लॉकडाउन के बीच Airtel ने दी बड़ी खुशखबरी, 8 करोड़ लोगों को फायदा

भोपाल। कोरोना वायरस के कहर के चलते पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर लॉकडाउन है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी देश के कम आय वाले लोगों को हो रही है। इसी बीच Airtel ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। बता दें कि एयरटेल ने 8 करोड़ से ज्यादा प्रीपेड नंबर की वैलिडिटी को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।

To assist low income group customers impacted by #COVID19 crisis, Airtel has extended pre-paid pack validity for over 80 million customers till April 17. These customers will continue to get incoming calls on their Airtel numbers even after validity of plan is exhausted: Airtel pic.twitter.com/AxqR3SYsa9