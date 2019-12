भोपाल की बेटी ने हासिल किया राष्ट्र स्तरीय सम्मान, बनीं सबसे कम उम्र की लेखिका

भोपाल/ जुलाई 2019 में बुकोहॉलिक्स और पेपर टाउन की ओर से आयोजित की गई राष्ट्रीय स्तर की ओपन प्रतियोगिता में राजधानी में रहने वाली अक्षिता हुंका ने सम्मान हासिल किया है। ये सम्मान उन्हें सबसे अच्छी कहानी लिखने के क्षेत्र में मिला है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि, अच्छी लेखनी कोई बच्चों के बस की बात नहीं, लेकिन अक्षिता ने इस सम्मान को हासिल करके इस कहावत को गलत साबित कर दिया है। क्योंकि, अक्षिता एक स्कूली छात्रा हैं और वो दसवीं क्लास में पढ़ती हैं।



'शौक ने दिलाया सम्मान'

पत्रिका से बातचीत के दौरान अक्षिता ने बताया कि, उन्हें लिखने का बेहद शौक है और यही शौक है जिसने उन्हें इस सम्मान का हकदार बनाया है। अक्षिता ने बताया कि, स्कूली पढ़ाई करने के साथ साथ वो कहानियां भी लिखती हैं। उन्हें स्कूल द्वारा बुकोहॉलिक्स और पेपर टाउन की ओर से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के बारे में पता चला। जिसमें चयनित होने वाली कहानियों के माध्यम से एक बुक प्रकाशित की जानी थी।



800 प्रतिभागियों में अक्षिता हासिल किया मुकाम

अक्षिता के अलावा दुनियाभर के 800 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में अपनी अपनी कहानियां चयन के लिए भेजी थीं, जिनमें से सिर्फ 27 बेस्ट कहानियों का चयन हुआ। सभी चयनित कहानियों को "The Love I Know" नामक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। "The Love I Know" 27 लघुकथाओं का संग्रह है, जिसमें सभी कहानीकारों ने उनके अनुसार प्रेम को परिभाषित किया है।



प्रदेश की सबसे युवा लेखिका बनीं अक्षिता

अक्षिता द्वारा लिखी गई कहानी का नाम "Kia's Meemaw" है। उनकी कहानी एक स्कूल की छात्रा और एक बुजुर्ग महिला के प्रेम की कहानी है जो एक ओल्ड ऐज होम में रहती है। बता दें कि, अक्षिता न सिर्फ मध्य प्रदेश से चयनित एकमात्र लेखिका हैं, बल्कि सबसे युवा लेखिका भी हैं।