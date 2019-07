कई जिलों में बाढ़ के हालात, अति बारिश की भी चेतावनी, प्रशासन अलर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कई जिलों में ( flood in madhya pradesh ) बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग ( India Meteorological Department ) ने 26 जिलों में आने वाले 48 घंटों के दौरान ( heavy rainfall ) भारी बारिश या अति भारी बारिश ( heavy to very heavy rainfall ) की चेतावनी ( alert ) जारी की है। प्रशासन ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है।

मंदसौर की शिवना नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। थोड़ा और पानी गिरा तो इस बार भी पशुपतिनाथ मंदिर बाढ़ में डूब सकता है। इसके अलावा खंडवा, खरगौन से भी बाढ़ की खबरे आ रही हैं, जहां नदी और नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर पुल के ऊपर से बहने वाली नदियों को पार न करने की सख्त हिदायत दी है।

48 घंटों में 26 जिलों में फिर अलर्ट

मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के 26 जिलों में फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से कई जिलों में अति भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। बाकी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की यह चेतावनी आने वाले 48 घंटों तक वैध रहेगी।

मंदसौर की शिवना नदी खतरे के निशान से ऊपर

मंदसौर में शिवना नदी उफान पर है, रतलाम जिले में चंबल का पानी तेजी से बढ़ रहा है तो नालों में बाढ़ के हालात बने है। बताया जाता है कि थोड़ा पानी और गिरा तो शिवना के तट पर बना तेज बारिश के कारण बुधवार की रात से मंदसौर, रतलाम व नीमच में कई रास्ते बंद है। कॉलोनियों और खेतों में जलजमाव के कारण लोग और किसान परेशान है।



रतलाम में 3 इंच बारिश

रतलाम जिले में बुधवार की रात से गुरुवार की सुबह तक करीब 3 इंच औसत बारिश दर्ज हो चुकी है। बीते 48 घंटे में औसत 7 इंच बारिश ने हालात खराब कर दिए है। शहर के न्यूरोड, कॉलेज रोड, नहारपुरा रोड, चांदनीचौक, घास बाजार, थावरिया बाजार, महलवाड़ा रोड, हाथीखाना रोड, शैरानीपुरा, अल्कापुरी और कस्तुरबा नगर रोड पर जलजमाव के हालत बन गए है। निचली बस्तियों में भी परिसरों तालाब से बन गए है। मौसम केन्द्र ने गुरुवार को भी कहीं-कहीं दिनभर तेज बारिश की संभावना जताई है।

निमाड़ में अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी

खंडवा में गुरुवार देर रात से शहर में मुसलधार बारिश जारी। निचली बस्तियों में घुसा पानी। सुबह करीब साढे 4 बजे शुरू हुई बारिश, साढ़े सात बजे तक चली। इस दौरान 3 घंटे में 5.30 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 138 मिमी बारिश दर्ज की गई। अभी शहर में बूंदाबांदी का दौर जारी।

उधर, खरगौन में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल डिप्टी राहत कमिश्नर ने कलेक्टर को भी इस संबंध में अवगत कराया है। भारी बारिश के यह अनुमान खरगोन के अलावा अन्य 23 जिलों में भी लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में चार इंच से ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। अलर्ट के बाद कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने सभी जिलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, जनपद, होमगार्ड व पुलिस सहित अन्य विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए है। अफसरों ने नर्मदा पट्टी के क्षेत्रों का भी जायजा लिया गया है।

ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ा, बुरहानपुर में फसलें बर्बाद

भारी बारिश के चलते बुरहानपुर में फसलें बर्बाद हो गई। पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता अरुण यादव ने बुरहानपुर क्षेत्र में केले की बर्बाद हो चुकी फसलों का जायजा लिया और किसानों की समस्या सुनी। उन्होंने प्रशासन के साथ चर्चा भी की। उधर, बुरहानपुर में लगातार बारिश के चलते ताप्ती नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं।

मालवा में बारिश से जल स्तर बढ़ा

नागदा। मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात विकासखंड में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश ने चंबल नदी के जलस्तर को 302.63 एमसीएफटी पानी से लबालब भर दिया है। उक्त पानी बीते वर्ष के मुकाबले 3 जुलाई तक चंबल नदी में 62.93 एमसीएफटी पानी का इजाफा हुआ है। शहर में 24 घंटे के भीतर 4 इंच बारिश हुई है। अब तक कुल 13.5 इंच बारिश रिकार्डहुई है। अच्छी बारिश से जहां उद्योगों के चक्के थमने का भय खत्म हो गया है, वहीं किसानों के माथे से भी चिंता की लकीरें हट गई है।