एमपी में नए सिंड्रोम पर अलर्ट, 100 संक्रमित मिलने पर मचा हड़कंप, सक्रिय हुए स्वाथ्य अधिकारी

Alert on new GUILLAIN BARRE SYNDROME GBS in MP कोरोना की त्रासदी लोग अभी भूले नहीं हैं। कोविड 19 के बाद कई नए खतरनाक रोग और वायरस सामने आ रहे हैं। अब नए गुइलेन-बैरे सिंड्रोम GUILLAIN BARRE SYNDROME यानि जीबीएस ने लोगों की नींद उड़ा दी है।