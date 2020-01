बैंक हड़ताल की घोषणा: निपटा लें जरूरी काम, लगातार 3 दिन बंद रहेंगे सभी बैंक

भोपाल. जनवरी में बैंक की हड़ताल के कारण आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन ने तय किया है कि 31 जवनरी और 1 फरवरी को सभी बैंककर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इसके साथ ही बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन ने मार्च में भी हड़ताल की घोषणा की है। बैंक कर्मी 1 नवंबर, 2017 से शुरुआती वेतन संशोधन निपटान की मांग कर रहे हैं। मांग नहीं माने जाने के कारण बैंककर्मियों ने हड़ताल का निर्णय लिया है।

All India Bank Employees Association: United Forum of Bank Unions has decided to observe 2 days strike on 31st January and 1st February, 2020 and 3 days strike on 11th, 12th and 13th March, 2020, demanding early wage revision settlement which has been due since 1st Nov,2017.