ट्रेंचिंग ग्राउंड में प्रोसेसिंग प्लांट के लिए डले सभी टेंडर निरस्त

शहर के गौठाना स्थित नगरपालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में पड़े 1.25 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाने का टेंडर नगरपालिका ने निरस्त कर दिया है

All tenders for processing plant in trenching ground canceled