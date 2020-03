सिंधिया राज्यसभा जाएंगे? सवाल सुन सीएम 'मौन' तो भोपाल पहुंचने से पहले ही हो गया 'खेल'

भोपाल/ सोनिया गांधी से मिलने के बाद सीएम कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। मुलाकात के कुछ घंटों बाद ही खुलकर कलह सामने आ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के लोगों से अचानक संपर्क टूटने के लगा। कई मंत्रियों के बारे में यह खबर आने लगी कि वह गायब हैं। उसके बाद कमलनाथ दिल्ली दौरा छोड़कर वापस भोपाल लौट रहे हैं।



दरअसल, दिल्ली में सीएम कमलनाथ की कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब पंद्रह मिनट की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद वह बाहर निकले तो मीडिया से कहा कि कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से हर मुद्दे पर बात हुई है। प्रदेश की हर स्थिति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सभी विधायक वापस लौट रहे हैं।

सिंधिया पर मौन

वहीं, राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजे जाने को लेकर जब सीएम कमलनाथ से सवाल किया गया तो वह चुप हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि वह जाएंगे या नहीं। उसके बाद वह वहां से निकल गए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी से अब रहा नहीं जा रहा है। पंद्रह साल का भ्रष्टाचार अब उजागर हो रहा है। इसलिए वह व्याकुल हैं।

#MadhyaPradesh CM Kamal Nath: BJP se ab raha nahi ja raha. Their corruption, done during their 15 years, is going to be exposed, so they are perturbed. pic.twitter.com/vuKAPEQFkU