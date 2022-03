अमेरिका में जिस मुद्दे पर बहस, भोपाल में उसे लागू ही कर दिया, शहरवासियों की हो रही मौज

America Parking issue

- भोपाल में फ्री हुई पार्किंग, कहीं भी वाहन पार्क करें, नहीं लगेगा कोई चार्ज

- अमेरिका से लेकर चैन्नई- बैंगलुरू तक फ्री पार्किंग पर बहस, लेकिन भोपाल ने अपने यहां 25 क्षेत्रों में फ्री कर दी पार्किंग

America Parking issue - न्यू मार्केट से आईएसबीटी तक करीब 25 जगह फ्री की पार्किंग, अवैध वसूली करने वालों पर नजर रखने निगम ने नियुक्त किए कर्मचारी - फ्री पार्किंग स्थलों पर वसूली हो तो मोबाइल नंबर 7354883097, 6260600984, 9303114879, 9424499119 को फोन पर शिकायत करें



भोपाल. फ्री पार्किंग अधिकार है या नहीं, देश के साथ ही दुनिया में इसपर बहस चल रही है, लेकिन इसी बीच भोपाल ने अपने यहां 25 क्षेत्रों में फ्री पार्किंग कर दी है। हालांकि ये अस्थाईतौर पर की गई है, लेकिन इससे शहर में निगम की सभी पार्किंग को फ्री करने का की मांग जोर पकडऩे लगी है। कई एक्टिविस्ट के साथ एक्सपर्ट्स और वाहन चालकों का मामला है कि जब निगम पूरा पार्किंग शुल्क नहीं वसूल पा रहा है तो इन्हें फ्री कर देना चाहिए।

फ्री पार्किंग मामले में अमेरिका से लेकर देश में चैन्नई, बैंगलुरू तक एक्सपर्ट्स अलग-अलग राय दे रहे हैं। आईएसबीटी से लेकर न्यू मार्केट समेत 25 पार्किंग स्थल पर नगर निगम ने वाहन पार्किंग फिलहाल फ्री हुई है। यहां किसी तरह का पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा रहा। यदि आपसे निगम की पार्किंग में बिना रसीद दिए पार्किंग शुल्क मांगा जाता है तो उसकी शिकायत करने के लिए निगम प्रशासन ने संबंधित प्रभारियों के नंबर भी जारी किए हैं।

फ्री की पार्किंग में अवैध वसूली को लेकर पत्रिका ने खबरें प्रकाशित की थी। पार्किंग प्रभारियों के नंबरों पर कॉल कर अवैध वसूली की शिकायत कर सकते हैं। इन फ्री पार्र्किंग स्थलों पर अवैध वसूली रोकने व मॉनीटरिंग करने निगम की पार्किंग शाखा ने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। आईडी कार्ड के साथ ये कर्मचारी पूरे समय पार्किंग स्थल पर रहते हैं और देखते हैं कि यहां अवैध वसूली तो नहीं हो रही है। निगम की पार्किंग शाखा का कहना है कि पार्किंग स्थलों पर फ्री पार्किंग के बैनर भी लगा दिए हैं ताकि लोगों को जानकारी मिल जाए।

