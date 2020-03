Good News: अब सिर्फ 5 मिनट में होगा कोरोना वायरस का टेस्ट

भोपाल. पूरी दुनिया में कोरोना से डर का माहौल है। कई देशों में लॉकडाउन हो चुका है। कई देश में दूसरे फेज का लॉकडाउन होने वाला है। इन सबके बीच एक गुड न्यूज सामने आया है। अमेरिका की एक कंपनी ने 5 मिनट में कोरोना टेस्ट करने वाला मशीन विकसित किया है।



कंपनी ने दावा किया है कि उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है, जिससे कोरोना का टेस्ट सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। अर्थात महज 5 मिनट में ये पता चल जाएगा कि कोई भी शख्स कोरोना से संक्रमित है या नहीं। खास बात ये है कि मशीन आकार में छोटी है और प्रोटेबल भी है।

BREAKING: We’re launching a test that can detect COVID-19 in as little as 5 minutes—bringing rapid testing to the frontlines. https://t.co/LqnRpPpqMM pic.twitter.com/W8jyN2az8G