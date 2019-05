साध्वी के गोडसे वाले बयान पर 'सख्त' हैं अमित शाह, कहा- पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं

भोपाल. बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर बीजेपी की फिर किरकिरी हो रही है। साध्वी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था। साध्वी के इस बयान की जब आलोचना शुरू हुई तो उन्होंने माफी मांग ली। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सख्त हैं।

साध्वी के इस बयान से बीजेपी ने भी किनारा कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अनंत कुमार हेगड़े, नलिन कातिल और प्रज्ञा ठाकुर का ये व्यक्तिगत ओपिनियन है। बीजेपी इन बयानों के साथ नहीं है। उनलोगों ने भी इस बयान को वापस लेते हुए माफी मांग ली है। बीजेपी ने इन बयानों को गंभीरता से लिया है और अनुशासन समिति के पास भेज दिया है।

BJP President Amit Shah: The disciplinary committee will seek explanation from all the three leaders and will submit the report to the party within 10 days https://t.co/oQ8FyQsgSq