तीन हजार फीडबैक के साथ आमला की रैंकिंग छटवें और बैतूल की 15 वें स्थान पर

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए सिटीजन फीडबैक की स्टेट रैंकिंग में आमला नगरपालिका 9.780 प्रतिशत के साथ 6वें नंबर की रैंकिंग में पहुंच गई है। जबकि बैतूल नगरपालिका ने 5.046 प्रतिशत से साथ रैंकिंग में 15 स्थान बना रखा है।

Amla's ranking at 6th and Betul's 15th with 3000 feedback