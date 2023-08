Anju in Pakistan: पाकिस्तान पहुंचकर नसरुल्लाह के जी का जंजाल बनी अंजू, वहां होने वाली है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस

भोपालPublished: Aug 03, 2023 03:59:47 pm Submitted by: Sanjana Kumar

New Twist In Anju-Nasrullah Case An Important Press Conference will be organised in Pakistan Soon: अभी तक हम अंजू के पाकिस्तान जाने और यहां उसके परिवार के हाल आदि पर तो खूब खबरें पढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान पहुंचकर अंजू क्या-क्या कर रही है, वहीं खबर तो यह भी है कि अंजू के पाकिस्तान आने से नसरुल्लाह की हालत बदतर हो रही है, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानें अंजू से निकाह के बाद आखिर क्यों फ्रस्टेड हो गया है नसरुल्लाह...पाकिस्तान में क्यों की जा रही है अंजू की इतनी खातिरदारी...?