न्यू मिनाल रेसीडेंसी और बरखेड़ा में चल रही श्रीमद्भागवत कथा

भोपाल. न्यू मिनाल रेसीडेंसी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आचार्य डॉ. निलिम्प त्रिपाठी ने कहा कि व्यक्ति अपनी चेतना का परिणाम है। जो व्यक्ति जैसा संकल्प करता है, उसी के अनुसार उसकी सिद्धि होती है। जैसे भारत मुनि ने अपने जीवन के अंत काल में हिरण की याद करते हुए प्राण त्यागे तो वे अगले जन्म में हिरण की योनि में जन्मे।

As one resolves, so does one achieve