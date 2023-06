बारिश में भी डामरीकरण: ये सड़क नहीं टिकेगी साहब!

कॉलेज चौक से गंज मस्जिद तक एक करोड़ लागत से टू-लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा हैं, लेकिन सड़क निर्माण में न सिर्फ अनेदखी की जा रही है बल्कि काफी लापरवाही भी बरती जा रही है।

Smearing is being done in the name of road construction