साध्वी प्रज्ञा को फिर फंसाने का प्रयास, पहले आए अश्लील वीडियो कॉल्स, जानिए और क्या किया

साध्वी प्रज्ञा ने बताया कि अज्ञात मोबाइल से उनके वॉट्सऐप पर मैसेज आए। मोबाइल नंबर 9480918183 से मैसेज मिला- "Hello Pragya How Are You", "Where Are You At The You At The Moment?"। गत 2 मई को आए उक्त मैसेज में भेजनेवाले के नंबर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नाम व प्रोफाइल में उनकी फोटो लगी थी। कुछ समय बाद प्रोफाइल में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की फोटो लगा दी गई।