सावधान! बंटी और बबली की जोड़ी कर रही ठगी, अब तक तीन हुए शिकार

बॉलीवुड फिल्म बंटी और बबली की तर्ज पर एक युवक-युवती के दुकानदारों को अपने जाल में फंसाकर हजारों रुपए का सामान ठगे जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि युवक-युवती दोनों इतनी सफाई से ठगी को अंजाम देते हैं कि दुकानदार को पता ही नहीं चल पाता कि वह कब ठगी का शिकार हो गया है।

Attention Bunty and Babli's pair is cheating, so far three victims