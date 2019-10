अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी, धर्मस्थलों की निगरानी के निर्देश, मध्यप्रदेश में हाईअलर्ट

भोपाल। अयोध्या ( ayodhya ) के बाबरी मस्जिद और राम मंदिर (ram mandir babri masjid ) विवाद पर बुधवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ( ayodhya hearing ) खत्म हो गई। कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख दिया है। इसके बाद अब कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर असामाजिक तत्व लोगों की भावनाएं भड़का सकते हैं। इसे लेकर मध्यप्रदेश पुलिस ने पूरे प्रदेश में हाईअलर्ट जारी कर धर्मस्थलों पर निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली से गाइडलाइन जारी की गई है।

मध्यप्रदेश पुलिस ने मध्यप्रदेश के सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को अयोध्या मसले पर चल रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान #AyodhyaHearing अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। भोपाल स्थित पुलिस हेडक्वार्टर (पीएचक्यू) को मिले इनपुट के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस ने सभी जिलों को निर्देश में सभी धार्मिक स्थलों की निगरानी करने को कहा है। मध्यप्रदेश पुलिस को मिले कुछ इनपुट के आधार पर यह अलर्ट जारी किया गया है।

एडवायजरी जारी





News Broadcasting Standards Authority (NBSA) issues advisory on #AyodhyaHearing coverage:



*Do not speculate court proceedings.

*Ascertain facts of hearing.

*Do not use mosque demolition footage.

*Do not broadcast any celebrations.

*Ensure no extreme views are aired in debates.