वो मुस्लिम अधिकारी जिसने 200 मदिरों का निर्माण कराया, चंबल के डकैत भी थे मुरीद, अयोध्या में भी था अहम रोल

भोपाल. अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) का भी जिक्र किया है। 1992 में बाबरी ढ़ांचा गिराने के बाद देश में हिन्दू- मुस्लिम के रिश्तों को लेकर कड़वाहट की कई खबरें आईं लेकिन कभी भी इस देश का आपसी भाईचारा नहीं बिगड़ा। हम आपको एक ऐसे मुस्लिम अधिकारी की किस्सा बता रहे हैं जिसने मध्यप्रदेश में करीब 200 मंदिरों का निर्माण कराया। इस मुस्लिम अधिकारी के मंदिर निर्माण के कार्य को देखकर चंबल के डकैत भी इस अधिकारी के मुरीद हो गए थे।

खनन माफियाओं से लिया लोहा

पुरातत्व विज्ञानी केके मोहम्मद ने ग्वालियर के बटेश्वर में 200 मंदिरों के जीर्णोद्धार कराया था। केके मोहम्मद 2005 में मध्यप्रदेश के ग्वालियर में पदस्थ थे। बताया जाता है कि बटेश्वर में 9वीं से 11वीं शताब्दी मंदिरों की पूरी एक श्रृंखला थी जो बाद में खंडहर में तब्दील हो गई थी। 2005 में केके मोहम्मद ने इन मंदिरों के जीर्णोद्धार का जिम्मा संभाला और बटेश्वर में करीब 200 मंदिरों का निर्माण कराया।

डाकूओं ने भी की मदद

केके मोहम्मद ने उस समय बताया था कि जब मैं ग्वालियर पहुंचा और वहां के लोगों के बारे में बटेश्वर के प्राचीन मंदिर सुना तो मेरे मन में उसे देखने की इच्छा हुई। मैंने यह स्थान देखा और मंदिर बनाने का निरणय किया पर यह इलाका उस समय चंबल के कुख्यात डकैतों के नाम से खौफ खाता था। लोगों ने कहा कि ऐसे में यहां काम करना बहुत मुश्किल है। ये वो दौर था जब चंबल में राम बाबू, निर्भय गुर्जर और पप्पू गुर्जर जैसे डाकूओं का आंतक था। इसके बाद भी केके मोहम्मद ने हौंसला रखा और मंदिरों के निर्माण का कार्य शुरू किया।

केके मोहमम्द ने प्राचीन मंदिरों को सहेजने में अपनी पूरी उम्र लगा दी। केके मोहमम्द पुरात्तव सर्वेंक्षण विभाग में 2012 में निदेशक के पद से रिटायर हुए। भारतीय प्राचीन धरोहरों को सहेजने के काम के कारण भारत सरकार उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है।

K K Muhammed, former regional director (North), Archaeological Survey of India (ASI): I feel vindicated (he had said Ram temple existed before Babri mosque in Ayodhya), I was hounded by a group of people. It is exactly the kind of decision that we all wanted. #AyodhyaVerdict https://t.co/0kqcGZqzT8 pic.twitter.com/Z99AhNzw7L