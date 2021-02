कांग्रेस में शामिल हुए नाथूराम गोडसे समर्थक नेता, कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता

भोपाल. मध्यप्रदेश की सियासत में एक बार फिर से दल-बदल की सियालत शुरू हो गई है। दरअसल, नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए नेता अपनी पार्टी बदल रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम में वार्ड नंबर 44 के पार्षद एवं हिन्दू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी की मौजूदगी में चौरसिया ने कांग्रेस की सदस्यता ली।

Madhya Pradesh: Babulal Chaurasia, who attended an event for the installation of an idol of Nathuram Godse in Gwalior in 2017, joined Congress in presence of former CM Kamal Nath yesterday.



(Photo source - Madhya Pradesh Congress) pic.twitter.com/oluTInJQ1F