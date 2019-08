भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल गौर का निधन, गोविंदपुरा से लगातार 41 साल तक रहे विधायक

भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ( Babulal Gaur ) का लंबी बीमारी के बाद बुधवार सुबह निधन हो गया है। वो 90 साल के थे। बाबूलाल गौर को भोपाल के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था। 90 साल के बाबूलाल गौर काफी समय से बीमार चल रहे थे। डॉक्टरों के अनुसार, बाबूलाल गौर के फेंफड़ों में संक्रमण था। बुधवार सुबह हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया।

मेदांता में भर्ती भी थे बाबूलाल गौर

बाबूलाल गौर की तबियत जुलाई खराब होने के बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल ( medanta hospital ) में भर्ती किया गया था। वहां, एंजियोप्लास्टी होने के बाद गौर 27 जुलाई को भोपाल लौटकर आए थे। भोपाल जिला अध्यक्ष विकास विरानी ने बताया कि बाबूलाल गौर अचानक बीमार हो गए थे और उसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था।

मिलने पहुंचे थे कई नेता

बाबूलाल गौर के बीमार होने की खबर लगते ही भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा बाबूलाल गौर के देखने अस्पताल पहुंचे थे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्री, आदरणीय बाबूलाल ग़ौर के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली। ईश्वर से शीघ्र उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मध्यप्रदेश के सीएम कमल नाथ बाबूलाल गौर को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। यहां उन्होंने बाबूलाल गौर से कहा था कि आप ठीक हो जाइए फिर जापान यात्रा पर चलेंगे।

Madhya Pradesh's former CM and BJP leader, Babulal Gaur passed away at Narmada Hospital in Bhopal, this morning. pic.twitter.com/rwo1ufpfnq