खुशखबरी: SBI खाताधारकों को 2 लाख रुपये का फायदा, जल्दी करें कुछ दिनों के लिए है स्कीम

भोपाल। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI (State Bank of India) जनधन खाताधारकों को बड़ी सुविधा दे रहा है। जी हां अगर आपका जनधन अकाउंट है या फिर ओपन कराने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी के लिए बता दें कि बैंक अपने खाताधारकों को 2 लाख रुपये तक का फायदा दे रहा है। इस बात की जानकारी बैंक ने ट्वीट करके दी है।

It's time to put yourself on the road to success. Apply for SBI RuPay Jandhan card today.#Jandhan #RuPayCard #SBICard #Success pic.twitter.com/frV4AgHgk2