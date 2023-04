ओपीडी में हड़ताल की तारीख के साथ लगे बैनर, चिकित्सक बोले विडंबना की स्थिति

भोपालPublished: Apr 26, 2023 09:18:20 pm Submitted by: Shashank Awasthi

डॉक्टरों का आंदोलन एक बार फिर शुरू, हड़ताल की तारीख के साथ लगाए बैनर

Banners with the date of strike in OPD, the doctor said the situation of irony

भोपाल. एक सप्ताह बाद से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती हैं। दरअसल, मेडिकल कॉलेज समेत जिला अस्पताल व अन्य विभागों के डॉक्टरों ने एक बार फिर 3 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। खास बात यह है कि इस बर डॉक्टर मरीजों को पहले से ही हड़ताल से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं।