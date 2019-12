नए साल में अपनों को कराएं अपनेपन का अहसास, खुद बनाएं ग्रीटिंग कार्ड को इन क्रिएटिव तरीकों से...

भोपाल। नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए हालांकि ईमेल और एसएमएस का चलन बढ़ा है, लेकिन ग्रीटिंग कार्ड से नए साल की बधाई मिलना कुछ अलग ही अहसास दिलाता है।

यहां तक की यह हमें पुरानी यादों में तो ले ही जाता है, साथ ही ग्रीटिंग कार्ड भेजने वाले का हमसे लगाव भी दर्शाता है। वहीं इन ग्रीटिंग कार्ड में भेजने वाले की महक भी महसूस होती है।

एक ओर जहां हर साल के अंत में 31 दिसंबर की रात को हर देश में कई तरीकों से नए साल का स्वागत किया जाता है। कुछ लोग इस दिन अपने रिश्तेदारों और फ्रेड्स को चॉक्लेट्स, फ्लावर्स, ग्रीटिंग्स और बहुत सा सामान गिफ्ट करते हैं।

शायद आप भी मार्किट से मंहगे गिफ्ट्स और ग्रीटिंग कार्ड (Greetings Cards)खरीद कर अपने करीबियों को गिफ्ट करते हो।

लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप बाजार से महंगा सामान खरीदकर गिफ्ट करें बल्कि आप घर पर ही डिफरैंट क्रिएटिविटी दिखाकर न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं।

आज हम आपको कुछ आसान तरीकों से घर पर ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखाएंगे, जिससे आप अपने करीबियों को खुश कर सकते हैं। साथ ही घर पर अलग और आसान तरीके से न्यू ईयर ग्रीटिंग ( New Year Card) कार्ड बना सकते हैं।

ग्रीटिंग कार्ड बनाने की सामाग्री : Greeting card making ...

- मोटे और अलग-अलग रंग वाले कार्डबोर्ड पेपर

- ग्लू

- कैंची

- पेंसिल

- स्टिकर (डिफरेंट साइज में)

- ग्लिटर

- कलर्ड टेप

- रिबन

ग्रीटिंग कार्ड बनाने की विधि: how to make Greeting cards at home ...

1. सबसे पहले कार्डबोर्ड पर पेंसिल से बोतल, फ्लावर या किसी भी डिजाइन की शेप बना लें और कैंची से इस शेप को अच्छी तरह काट लें।

2. इसके बाद दूसरे कार्डबोर्ड को लेकर उसे बराबर हिस्सों में फोल्ड करके इसके उपर काटी हुई शेप को ग्लू की मदद से चिपकाएं।

3. आप चाहें तो इसे कार्डबोर्ड पर लगाने की बजाए ऐसे ही डैकोरेट करके भी गिफ्ट कर सकते हैं।

4. इसे कार्डबोर्ड पर लगाने के बाद रिंबन, ग्लिटर, स्टिकर, मोती और सिपिओं से डैकोरेट करें।

5. अब कलर्ड स्कैच से इसके उपर कोई प्यारा सा मैसेज लिखकर गिफ्ट करें।

Happy New Year 2020 masseges -नए साल के मैसेज: नया साल शुभकामनाएं व नये साल के ग्रीटिंग्स मैसेज Status 2020...

वहीं यदि आप केवल शुभकामनाएं देने में ही विश्वास रखते हैं, तो आप कई तरह के मैसेज, शुभकामनाएं व ग्रीटिंग्स मैसेज भी अपनों को भेज सकते हैं।

दरअसल New Year हर किसी के जीवन में एक नई सौगात लेकर आता है, ऐसे में हर कोई एक दूसरे को नये साल की शुभकामनाएं संदेश देता है ताकि नया साल की शुरुआत मंगलमय कामनाओं के साथ हो...

तो ऐसे में यदि आप भी अपनों को नये साल की शुभकामनाएं देना चाहते है तो हम यहां आपको नए साल की शुभकामनाओं के संदेशों के बारे में बता रहे हैं।

1. Happy New Year Wishes For Friends And Family...

हर बार जब भी नया साल आता हैं,

हम दुआ करते हैं कि

आपको इस साल भी वह सब मिले

जो आपका दिल चाहता हैं।

नया साल आपको मुबारक हो…

2. Happy New Year Wishes and New Year Message...

आपकी आंखों में सजे है जो भी सपने,

और दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं,

यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए,

आप के लिए यही है हमारी शुभकामनाएं।

3. New Year Wishes Messages ...

आपके सारे गम खुशियों में तोल दूं,

अपने सारे राज़ आपके सामने खोल दूं

कोई मुझसे पहले न बोल दे

इसलिए सोचा क्यों न आज ही

आपको हैपी न्यू ईयर बोल दूं!

4. Happy New Year 2020 Quotes...

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर

क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर

पुरानी यादें सोचकर उदास न हो तुम!

नया साल आया है चलो…धूम मचाले, धूम मचाले धूम!

5. Happy New Year 2020 Messages...

ये फूल ये खुशबू ये बहार !

तुमको मिले ये सब उपहार !!

आसमा के चांद और सितारे !

इन सब से तुम करो सृंगार !!

तुम खुश रहों आवाद रहों..

खुशियों का हो ऐसी फुहार !

हमारी ऐसी दुआ हैं हजार !!

दामन तुम्हारा छोटा पर जाए !

जीवन में मिले तुम्हे इतना प्यार

6. New Year Wishes 2020...

कभी हंसती है तो कभी रूलाती है

ये जिंन्दगी भी न जाने कितने रंग दिखाती है।

हसते हैं तो भी आंखों में नमी आ जाती है

ना जाने ये कैसी यादें है जो दिल में बस जाती है

दुआ करते हैं इन नये साल के अवसर पर

मेरे दोस्तो के लवों पर सदा मुस्कान रहे

क्योंकि उन की हर मुस्कुराहट हमे खुशी दे जाती है।

7. New Year Shayari...

चांद को चांदनी मुबारक,

आसमान की सितारे मुबारक ,

हमारी तरफ से आपको नया साल मुबारक

8. Happy New Year Quotes...

इस साल आपके घर खुशियों की हो धमाल,

दौलत की ना हो कमी आप हो जाए मालामाल,

मुस्कुराते रहो ऐसा हो सबका हाल,

तहे दिल से मुबारक हो आपको नया साल !

9. Happy New Year Messages ...

आ गले लग जा मेरे यार

दे दूं जादू की झप्पी दो, चार

ऐसे ही कट जाये जिंदगी विदाउट एनी रिस्क

इस उम्मीद के साथ विश

यू ए … वैरी हैप्पी न्यू इयर।

10. New Year Status...

फूल खिलेंगे गुलशन में खूबसूरती नज़र आएगी,

बीते साल की खट्टी मीठी यादें संग रह जाएगी,

आओ मिलकर जश्न मनाएं नए साल का हँसी ख़ुशी से,

नए साल की पहली सुबह ख़ुशियाँ अनगिनत लाएगी!!

11. Happy New Year 2020 Status...

नये बरस की पहली घड़ी हैं,

उम्मीद की नाव किनारे आने लगी हैं,

मन से एक दुआ निकली हैं,

यह धरती जो हम को मिली हैं।

या रब अब तो रहमत का साया कर दे,

के ये धूप में बहोत जली हैं।

12. Naye Saal Ki Shayari...

सोचा किसी अपने से बात करे,

अपने किसी खास को याद करे!

किया जो फैसला नए साल की शुभकामनाए देने का,

दिल ने कहा क्यों न शुरुआत आप से करें।



13. New Year Greetings 2020...

आनेवाला यह साल आपके लिए सबसे अच्छा रहें,

और ईष्वर आपको और ज़्यादा कामयाब बनाएं।

इसी दुआ के साथ आपको,

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते है।



14. Happy New Year 2020 Images Shayari...

हर साल आता है,

हर साल जाता है..!

इस साल आपको,

वो सब मिले…!

जो आपका दिल चाहता हो…!!