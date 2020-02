भोपाल। आज के दौर में पैसा जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन गया है। ऐसे में हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा become millionaire चाहता है, ताकि वह और उसके अपने सभी भौतिक सुखों Material pleasures का लाभ उठा सकें।

लेकिन महंगाई के इस दौर में अपने परिवार की समस्त इच्छाएं पूरी करना मुश्किल है। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई बार हम पैसों की बचत just in 21 Indian Rupees करते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण के चलते वो हर investment daily बार खर्च हो ही जाते हैं।

अब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना आपके मन को दुखी करता है यानि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी जब जरूरत के समय के लिए हाथ में पैसे money नहीं होते तो बहुत दुख होता है।

ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा प्लान become millionaire बता रहे हैं जिसकी मदद से आप केवल 21 भारतीय रुपए just in 21 Indian Rupees रोज निवेश investment daily कर 90 लाख भारतीय रुपए से ज्यादा जमा कर सकते हैं। जानकारों के अनुसार इस प्लान में कई अमीरों rich ने भी निवेश कर रखा है। तो इस तरह समझिए इसके लिए आपको कहां और कितना निवेश investment करना है।

यदि आप म्यूचुअल फंड में रोजाना 21 रुपए यानी एक महीने के 630 रुपए लगाते हैं, तो ऐसा करके आप 30 सालों में 90 लाख रुपए से ज्यादा का फंड हासिल कर सकते हैं।

फाइनेंस के जानकार एमके गुप्ता के अनुसार कई म्यूचुअल फंड mutual fund में निवेशकों investment को एक साल में 18 फीसदी रिटर्न मिला है। यदि आप 30 साल तक एसआईपी SIP में हर महीने 630 रुपए लगाएं और हर साल 18 फीसदी की दर से रिटर्न Heavy return हासिल होता रहे, तो आपके इतने समय में पास 90.2 लाख रुपए हो जाएंगे।

जानिये कितने पैसों का होगा मुनाफा How much money you get ...

इस प्लान में आप हर रोज 21 रुपए यानि महीने में करीब 630 रुपए व साल में 7560 रुपए यानि कुल 30 सालों में केवल 2,26,800 रुपए का निवेश करेंगे हैं, जबकि 18 फीसदी के रिटर्न के हिसाब से आपको 30 साल बाद करीब 90 लाख रुपए मिल जाएंगे। इस तरह आपको अच्छा खास मुनाफा Money return होगा, यानि आपके द्वारा जमा की गई कुल रकम का करीब 40 गुना आपको वापस मिलेगा।

एसआईपी SIP : ऐसे करता है काम...

SIP यानी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश से आप चक्रवृति ब्याज Compound interest का भी लाभ उठा सकते हैं, अर्थात पहले महीने का आपका मुनाफा आपके अगले महीने के मूलधन में जुड़ जाता है जिससे आपका निवेश बढ़ता जाता है और आपका फायदा भी।

गुप्ता के अनुसार आप जितने ज्यादा समय तक एसआईपी SIP में निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है। इसलिए लंबे समय तक एसआईपी के जरिये निवेश करने से आपको धन संचय करने में मदद मिलती है।

एसआईपी SIP नियमित रूप से निवेश करने का एक सुलभ और भरोसेमंद तरीका है, जिसके तहत आप 500 रुपए प्रतिमाह money से भी निवेश कर सकते हैं।

मतलब अपने मासिक खर्च पर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपने सपनों को पूरा कर सकते है। निवेश की राशि भले ही छोटी हो पर एसआईपी लंबे समय में धीरे-धीरे धन संचयित करने की आसान व्यवस्था है।