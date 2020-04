SBI ने किया अलर्ट, NetBanking Page के समान दिखने वाली फेक वेबसाइट से रहें सावधान

भोपाल/ कोरोना वायरस के कारण देशभर में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के कारण आम जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। लोगों के काम, व्यवसाय और नौकरी में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए, सरकार ने कई क्षेत्रों में राहत दी है। बैंक ने भी इस समय कर्ज किस्त भुगतान (EMI) में राहत दी है। लेकिन इस राहत का ठगों द्वारा गलत फायदा उठाया जा रहा है। इसलिए एसबीआई ने अपने खाताधारकों को इस साइबर क्राइम के बारे में अलर्ट किया है।

दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पोस्ट कर अपने 44 करोड़ खाताधारकों को जालसाजों से अलर्ट किया है। SBI ने ट्वीट में कहा, जालसाज साइबर क्राइम करने के लिए नए तरीके और तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में एक नए तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है। बैंकों ने ग्राहकों से कहा है कि वे ओटीपी (OTP) और पिन जैसी संवदेनशील जानकारियां धोखेबाजों को बताने से बचें। आपको बता दें कि इस समय कोरोना संकट को देखते हुए बैंक ने कर्ज किस्त भुगतान (EMI) में दी गयी राहत का फायदा उठा सकने वाले ठगों को लेकर ग्राहकों को सतर्क किया है.

Fraudsters are using new ways & techniques to commit cybercrimes. Here’s a new way people are scammed in India. If you come across any such instances, please inform us through e-mail to: [email protected] & [email protected] & also report on: https://t.co/L3ihBoE1kS#SBI pic.twitter.com/O7gXx7QhlQ