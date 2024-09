एमपी में थमेंगी ट्रेनें, किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठने का किया ऐलान, सोयाबीन के दाम बढ़ाने उग्र हुआ आंदोलन

Bharatiya Kisan Sangh warned to sit on railway track in Khandwa to increase soyabean prices मध्यप्रदेश में सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए शुरु हुआ किसानों का आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है।

भोपाल•Sep 16, 2024 / 09:29 pm• deepak deewan

Bharatiya Kisan Sangh warned to sit on railway track in Khandwa to increase soyabean prices

Bharatiya Kisan Sangh warned to sit on railway track in Khandwa to increase soyabean prices मध्यप्रदेश में सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए शुरु हुआ किसानों का आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। प्रदेशभर में किसान सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य के मालवा निमाड़ इलाकों और नर्मदापुरम जिले में अन्नदाता रोज सड़कों पर निकल रहे हैं। सोमवार को किसानों ने प्रदेश के खंडवा में जबर्दस्त प्रदर्शन किया। यहां जुटे हजारों किसानोें ने कहा कि एमपी में अब ट्रेनों के पहिए थमेंगे। किसानों ने खुला ऐलान किया कि मांगे नहीं मानी तो अब रेलवे ट्रैक पर ही बैठेंगे।