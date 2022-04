मां और भाई के मना करने पर भी केरवा डैम पहुंचे चार दोस्त, तीन की डूबने से मौत

फोटो खिंचवाने के लिए उतरे थे पानी में, एक को बचाने के लिए दो दोस्तों ने भी लगा दी छलांग

Published: April 15, 2022 01:20:03 am

भोपाल. शहर के तीन परिवारों में उस समय मातम छा गया जब उन्होंने कैरवा डैम में डूबने से अपने बेटों की मौत की खबर सुनी। एक मां ने तो सुबह ही बेटे को बाहर नहाने जाने से मना किया था लेकिन मां और बड़े भाई के जाते ही बेटा साथियों के साथ केरवा डैम पहुंच गया। केरवा के मौत के कुंए के पास पहुंचे छात्र पानी में फोटो सेशन करवाने लगे, इसी दौरान एक डूबने लगा उसे डूबता देख दो दोस्तों ने भी पानी में छलांग लगाई। हालांकि गहराई अधिक होने से तीनों की मौके पर मौत हो गई।

three die by drowning in kerwa dam