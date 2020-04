AIIMS के डॉक्टरों का बड़ा आरोप, आईडी कार्ड दिखाने के बाद भी पुलिस ने पीटा

भोपाल. एम्स के डॉक्टरों ने भोपाल पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि ड्यूटी से लौटते वक्त पुलिस ने उनकी पिटाई की। इस घटना को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भोपाल एम्स के निदेशक को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है।

डॉक्टरों का कहना है कि जब वे ड्यूटी से लौट रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रोका। इस दौरान वे लोग आईडी कार्ड भी दिखाया, इसके बावजूद उन लोगों ने उनकी पिटाई की। पिटाई का मामला सामने आने के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन गृह मंत्री अमित शाह से भी इसकी शिकायत की है और सुरक्षा की मांग की है।

The Resident Doctors’ Association at AIIMS Bhopal has written a letter to the Director of the institute regarding "abusive behaviour and physical assault by policemen on resident on-duty doctors".#MadhyaPradesh pic.twitter.com/sTtKLjIWHf