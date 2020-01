walk in interview : भोपाल एम्स में 78 पदों पर सीनियर रेजिडेंट की होनी हैं नियुक्तियां, ऐसे करें आवेदन

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) इन दिनों डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में सीनियर रेजिडेंट की कमी को पूरा करने के लिए यहां 78 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल ने सीनियर रेजिडेंट के 78 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे हैं। सभी नियुक्तियां विभिन्न स्पेशलाइजेशन के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से होंगी।

ऐसे समझें रिक्त पद : जिनकी इंटरव्यू की तिथि है 12 फरवरी 2020 ...

सीनियर रेजिडेंट, कुल पद : 78

(स्पेशलाइजेशन के अनुसार रिक्तियां)

- कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, पद : 03 (अनारक्षित-02)

- जनरल मेडिसिन, पद : 13 (अनारक्षित-01)

- साइकाइट्री, पद : 03 (अनारक्षित-01)

- पीडियाट्रिक्स, पद : 05 (अनारक्षित-01)

- जनरल सर्जरी, पद : 14 (अनारक्षित-01)

- ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी, पद : 04

- एनेस्थीसियोलॉजी, पद : 04

- न्यूक्लियर मेडिसिन, पद : 02

- ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन, पद : 05 (अनारक्षित-01)

ऐसे समझें रिक्त पद : जिनकी इंटरव्यू की तिथि है 13 फरवरी 2020 ...

- एनाटॉमी, पद : 02 (अनारक्षित)

- माइक्रोबायोलॉजी, पद : 02 (अनारक्षित-01)

- ऑर्थोपेडिक्स, पद : 04 (अनारक्षित-01)

- रेडियोडायग्नोसिस, पद : 06

- ईएनटी, पद : 02

- फिजिकल मेडिसिन, पद : 01

- इंडोक्रिनोलॉजी, पद : 02

- पल्मोनरी मेडिसिन, पद : 02

- ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक, पद : 03 (अनारक्षित-01)

- फार्माकोलॉजी, पद : 01

जरूरी योग्यता...

- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ संस्थान से पद से संबंधित स्पेशलाइजेशन में पीजी डिग्री (एमडी/ एमएस/ डीएम/एमसीएच/डीएनबी) की डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित विषय में डीएम/ एमसीएच की डिग्री होने पर चयन में वरीयता दी जाएगी।

- कॉर्डियोलॉजी/न्यूरोलॉजी/नेफ्रोलॉजी में डीएम करने वाले जनरल मेडिसिन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, और पीडियाट्रिक्स सर्जरी में एमसीएच करने वाले जनरल सर्जरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

- तीन वर्षीय सीनियर रेजिडेंसी पूरी कर चुके उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

वेतनमान : 67,700 रुपये।

अनुबंध की अवधि : तीन साल।

इच्छुक उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन...

इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिर सब्मिट फॉर्म का प्रिंटआउट तय पते पर भेजना होगा या इसे इंटरव्यू की निर्धारित तिथियों पर भी साथ लेजा सकते हैं। वॉक-इन-इंटरव्यू स्पेशलाइजेशन के अनुसार 12 और 13 फरवरी को होगा।

इन दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ भेजें...

- एमबीबीएस और इंटर्नशिप पूरी होने का सर्टिफिकेट

- पीजी डिग्री का प्रमाणपत्र

- मेडिकल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट

- जन्म और आयु प्रमाणित करने वाले दस्तावेज

- जाति प्रमाणित करने वाले दस्तावेज

- पासपोर्ट साइज की सेल्फ अटेस्टेड दो रंगीन फोटो

- शुल्क भुगतान का डिमांड ड्राफ्ट

खास तिथि

- वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 12 और 13 फरवरी 2020

- रिपोर्टिंग टाइम : सुबह 10:15 बजे

खास नोट : शैक्षणिक योग्यता, आयु और कार्यानुभव की गणना 24 जून 2017 को आधार मानकर करना चाहिए।

: अभ्यर्थी ने अपनी अंतिम डिग्री 31 जुलाई 2017 तक पूरी कर ली हो।

यहां भेजें प्रिंटआउट

द रजिस्ट्रार, एम्स भोपाल, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का प्रथम तल, साकेत नगर, भोपाल-462020 (मध्य प्रदेश)

ऐसे समझें आवेदन प्रक्रिया..

- सबसे पहले वेबसाइट (www.aiimsbhopal.edu.in) के होमपेज पर जाएं। यहां बाईं तरफ दिए गए ‘वैकेंसी’ लिंक पर कर्सर रखें। इसके बाद ‘जॉब एडवर्टाइजमेंट’ लिंक पर क्लिक करें।

- फिर क्रम संख्या-77 पर Advertisement for appointment of Senior Residents (Non-Academic) at AIIMS Bhopal शीर्षक दिया गया है। इसके आगे रोलिंग एडवर्टाइजमेंट और वैकेंसी लिंक दिए गए हैं। इन पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही पद से संबंधित विज्ञापन और पदों की संख्या का ब्योरा खुल जाएगहा। इसे ध्यान से पढ़कर जरूरी दिशा-निर्देश जान लें। फिर विज्ञापन के लिंक के दाईं ओर मौजूद ‘अप्लाई ऑनलाइन’ लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर नया पेज खुलेगा। यहां सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें। फॉर्म में मांगी गई तमाम जानकारियों को सावधानीपूर्वक दर्ज करें और उसे सब्मिट कर दें। ऐसा करने पर यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा। इसकी मदद से दोबारा लॉगिन करें। फिर ऑनलाइन आवेदन की शेष सभी प्रक्रियाओं को निर्देशानुसार पूरा कर लें।

- सब्मिट किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें और इसे तय पते पर भेज दें। जिस लिफाफे में प्रिंटआउट भेजें, उसके ऊपर आवेदन पद का नाम और स्पेशलाइजेशन अवश्य लिखें। याद रखें इस प्रिंटआउट की एक कॉपी भी इंटरव्यू वाले दिन साथ ले जानी होगी।

आवेदन शुल्क...

- सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1500 रुपये। एससी/एसटी वर्ग के लिए 1200 रुपए।

- इसका भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। डीडी एम्स भोपाल के पक्ष में देय होना चाहिए।

- एक से अधिक स्पेशिएलिटी के लिए आवेदन करने पर अलग-अलग शुल्क चुकाना होगा।

आयु सीमा...

- अधिकतम 45 साल। अधिकतम आयु सीमा में एससी/ एसटी को पांच, ओबीसी को तीन और दिव्यांगों को 10 साल की छूट प्राप्त होगी।

चयन प्रक्रिया : साक्षात्कार के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।