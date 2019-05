दिग्विजय के रोड में भगवा स्कॉर्फ डाले ये महिलाएं खुद को बताईं पुलिसकर्मी, DIG बोले- किसी भी पुलिसकर्मी ने नहीं पहने थे किसी रंग के स्कॉर्फ

भोपाल.कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के कंप्यूटर बाबा ने भोपाल में रोड शो किए। इस दौरान कुछ लोग भगवा स्कॉर्फ डाले नजर आए। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। भगवा स्कॉर्फ डालीं महिलाओं ने खुद को पुलिसकर्मी बताई थी। जिसका भोपाल डीआईजी ने खंडन किया है।

दरअसल, दिग्विजय सिंह के रोड शो में सिविल यूनिफॉर्म में तैनात पुलिसवाले अपने कंधों पर भगवा स्कॉर्फ डाले हुए थे। महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि हमलोगों ने इसे पहनने के लिए बनवाया है। वहीं, तस्वीर सामने आने के बाद भोपाल के डीआईजी ने इस पर सफाई दी है।

Bhopal: Police personnel in civil uniform seen wearing saffron scarves at the roadshow of computer baba and Digvijay Singh (Congress candidate from the Lok Sabha seat); a policewoman says "we've been made to wear this". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/RN8UUN2oMC



उन्होंने कहा कि हमने और कार्यक्रम के आयोजकों ने कुछ वालंटियर नामित किया था, इसके बारे में हमारा कुछ नहीं कहना हैं कि उनलोगों ने क्या पहना। कोई भी पुलिसकर्मी ने किसी भी रंग के स्कॉर्फ नहीं पहने थे।

DIG Bhopal on police personnel seen wearing saffron scarves at the roadshow of Digvijaya Singh (Congress candidate from Bhopal): We & the organisers of the event had enrolled volunteers,& we have no say in as to what volunteers wear. No police personnel wore scarves of any color. pic.twitter.com/pIAvFeeZLz