लोग इसलिए नहीं चाहते कि पुलिस उनके निजी सीसीटीवी के फुटेज चेक करे

भोपाल आई प्रोजेक्ट के लिए पुलिस ने लोगों से मांगी निजी सीसीटीवी की कनेक्टिविटी, पर प्राइवेसी खत्म होने के डर से लोग नहीं देना चाहते कनेक्टिविटी

साइबर के जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इंफोर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सरकारी संस्था को भी ऑडिट कराना जरूरी है। यदि पुलिस डेटा सेंटर का ऑडिट करवाए और भरोसा पैदा करे कि सिस्टम हैक प्रूफ है और निजी जानकारियां सार्वजनिक नहीं होंगी तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे

पंकज श्रीवास्तव, भोपाल. शहर और आम नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा जताने वाले प्रमुख चौक-चौराहों के कैमरे बंद हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और पुलिस सर्विलेंस सिस्टम के तहत 70 से अधिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए पर रखरखाव नहीं होने से महज ३० फीसदी काम कर रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भोपाल आई प्रोजेक्ट के तहत पुलिस ने आम नागरिकों से उनके प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों की कनेक्टिविटी मांगी पर प्राइवेसी भंंग होने के भय से लोग आगे नहीं आ रहे। तीन साल से संचालित इस प्रोजेक्ट के तहत महज 6000 कैमरे ही सर्वर से कनेक्ट हुए हैं। साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि पुलिस डेटा सेंटर का ऑडिट करवाकर तथ्यों से लोगों को अवगत करवाया जाना चाहिए। इससे लोग इस प्रोजेक्ट से बेखौफ जुड़ेेंगे।

cartoon on CCTV issue, cameras are not working in city and police asking peoples to give access of personal cctv camera connectivity