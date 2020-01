मरणोपरांत अब्दुल जब्बार पद्मश्री से होंगे सम्मानित, जिन्होंने जिंदगी भर लड़ी भोपाल गैस पीड़ितों की लड़ाई

भोपाल/ गैस पीड़ितों के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अब्बदुल जब्बार को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले कर दी गई है। इस बार कुल 21 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। जिसमें भोपाल के अब्बदुल जब्बार भी है। 14 नवंबर 2019 को उन्होंने भोपाल के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी।



अब्दुल जब्बार का निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ था। लेकिन वह आखिरी दम तक भोपाल गैस पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसे तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कई लोग संघर्ष कर रहे थे। मगर पैतीस सालों से उनकी आवाज उठा रहे जब्बार भाई कभी पीछे नहीं हटे। हर मंच पर जाकर पीड़ितों के आवाज को उन्होंने बुलंद किया।

#RepublicDay: 1984 Bhopal Gas tragedy activist Abdul Jabbar, awarded Padma Shri, posthumously. He passed away on 14th November 2019. (file pic) pic.twitter.com/ijURT61VEk