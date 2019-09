ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, मैंने नहीं मांगा सोनिया गांधी से मिलने का वक्त, महाराष्ट्र में हूं व्यस्त

भोपाल/ पिछले कई दिनों से यह खबरें आ रही थीं कि 10 सितंबर को कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। मंगलवार को दोपहर यह खबर आई कि सिंधिया की मुलाकात टल गई है। लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी नाराज हैं और उन्होंने उन्हें मिलने के लिए वक्त ही नहीं दिया। क्योंकि मिलने वाले लोगों की सूची में सिंधिया का नाम ही नहीं था।

सीएम कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद से ही यह खबरें मीडिया में चल रही थीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सोनिया गांधी से मिलेंगे। लेकिन सिंधिया खेमे के किसी भी व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया इन खबरों को कभी खारिज नहीं किया। जब मंगलवार को यह खबर आई कि सिंधिया और सोनिया की मुलाकात टल गई है। वजह बताई गई कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके स्क्रीनिंग कमिटी के अध्यक्ष हैं।

Meeting between Congress interim president Sonia Gandhi and Jyotiraditya Scindia has been postponed. Jyotiraditya Scindia is the chairman of the screening committee for upcoming Maharashtra assembly elections and a meeting of Maharashtra Congress is scheduled to take place today. https://t.co/lrVFGGiwYl