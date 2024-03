रोज खा रहे 85 टन तरबूज, भोपाल को भा गई इनकी मिठास, यहां से आ रहे लजीज खरबूज

भोपालPublished: Mar 26, 2024 09:55:59 pm Submitted by: deepak deewan

Bhopal liked the watermelons of Hoshangabad Harda Nashik इन फलों की रोज की खपत 85 टन से ज्यादा पर पहुंच गई है।

तरबूज के अलावा खरबूज भी खूब पसंद किया जा रहा है

Bhopal liked the watermelons of Hoshangabad Harda Nashik- गर्मी में लाल और मीठे लजीज तरबूज भला किसे नहीं लुभाते! ऐसे ही रसीले खरबूजों की भी बात ही कुछ अलग है। एमपी की राजधानी में पारा 36 डिग्री पर पहुंच गया है। यही कारण है कि यहां तरबूज—खरबूज की खपत तेजी से बढ़ी है। रमजान के पवित्र माह में तरबूज खरबूज रोजेदारों की प्यास भी बुझा रहे हैं।

भोपाल में इन दिनों नासिक के तरबूजों का ढेर लग रहा है। यहां पास के होशंगाबाद और हरदा से भी तरबूज आ रहे हैं। खरबूज चंदेरी से आ रहे हैं। इन फलों की रोज की खपत 85 टन से ज्यादा पर पहुंच गई है। तरबूज खरबूज का साथ देने के लिए शहर में पपीता, केला, आम भी खूब आ रहे हैं। तरबूज और खरबूज के सेवन से मिठास के साथ ताजगी मिलती है जिसके कारण इनकी डिमांड आम दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले तक शहर में तरबूज की जहां 12 टन की एक—दो गाड़ियां ही आ रहीं थीं वही 10—12 दिनों से यह आंकड़ा करीब 7 गाड़ियों पर पहुंच गया है। नवबहार सब्जी मंडी के थोक विक्रेता बताते हैं कि इन दिनों भोपाल में रोज करीब 20 लाख रुपए के तरबूज की बिक्री हो रही है। तरबूज के अलावा खरबूज भी खूब पसंद किया जा रहा है। गले को तरावट और मन को सुकून देने वाले इस फल की भोपाल में खपत चंदेरी से हो रही है। हर दिन 4 से 5 ट्रक खरबूज भोपाल में आ रहे हैं। रमजान के कारण आम की आमद भी शुरू हो गई है। उप्र से भोपाल आ रहे आम के दाम फिलहाल चार गुना तक बढ़े हुए हैं।