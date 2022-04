डॉ आनंद राय को क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में किया पेश, एक दिन की पुलिस रिमांड मिली

सीएम के ओएसडी ने दर्ज कराई थी राय के खिलाफ एफआइआर

हाईकोर्ट से राय ने मांगी थी राहत, याचिका खारिज होते ही गिरफ्तार

भोपाल. व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डा. आनंद राय को भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली की एक होटल से हिरासत में लेकर शुक्रवार को भोपाल कोर्ट में पेश किया।

क्राइम ब्रांच ने राय की चार दिन की पुलिस रिमांड मांगी जिस पर देर शाम तक बहस जारी रही। न्यायालय ने राय को एक दिन की पुलिस रिमांड पर क्राइम ब्रांच को कस्टडी दी है। शनिवार शाम एक बार फिर राय को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सीएम के ओएसडी लक्ष्मण सिंह ने राय के खिलाफ जातिगत दुष्प्रचार करने के मामले में एफआईआर करवाई थी। राय ने न्यायालय में याचिका लगाकर गिरफ्तारी से राहत मांगी थी लेकिन न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने राय को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार सुबह पुलिस उन्‍हें भोपाल लेकर आई। दोपहर में डॉ आनंद राय को क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट परिसर में आनंद राय ने कहा कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मुुख्‍यमंत्री कार्यालय के इशारे पर कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामले को लगाने गया था, वहीं से पुलिस ने हिरासत में लिया है।

The police officer hid the incident of aerial firing