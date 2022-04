फर्जी दस्तावेज से जमानत लेने वाला गिरोह दबोचा- जरूरतमंदों को उपलब्ध कराते थे दस्तावेज, दो से चार हज़ार रुपए वसूलते थे मेहनताना

फर्जीवाड़े के आरोप में पहले भी जा चुके हैं जेल छूटने के बाद फिर शुरू कर दिया गोरखधंधा पांचों के फोटो रूटीन ग्रुप में भोपाल. जमीन जायदाद के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपराधियों को कोर्ट से जमानत पर छुड़ाने वाले पांच आरोपियों की गेंग को क्राइम ब्रांच ने रंगे हाथ दबोचा है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 13 अप्रैल को गेहूं खेड़ा कोलार रोड निवासी सलमान शाह को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए थे।

कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपने बाकी साथियों के नाम उजागर किए जिसके बाद सभी आरोपियों को फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी जरूरतमंद लोगों को फर्जी दस्तावेज किराए पर उपलब्ध कराते थे और जमानत लेने के बदले 3 से 4 हजार रुपए तक वसूल करते थे। आरोपियों को 3 बार पहले भी पकड़ा जा चुका है। 5 साल पहले इसी तरह के अपराध में आरोपी जेल जा चुके हैं। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद इन्होंने फिर से जालसाजी शुरू कर दी थी। पुलिस पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि एक दर्जन से ज्यादा आरोपी अभी भी इस काम में लगे हुए हैं जो न्यायालय आकर फर्जी दस्तावेज लगाकर अपराधियों की जमानत लेते हैं।

The police officer hid the incident of aerial firing