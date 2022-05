फर्राटा बुलेट, कानफोडू शोर पर ट्रैफिक पुलिस की लगाम, एडवाइजरी नहीं मानी तो चलो थाने

अभिभावकों से भी अपील, रफ्तार का शौक लाड़ले के लिए हो सकता है जानलेवा

भोपाल. पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद राजधानी भोपाल में पहली बार फर्राटा भरने वाली बुलेट मोटरसाइकिल की रफ्तार और इसके मोडिफाइड साइलेंसर से पैदा होने वाले कानफोडू शोर पर ट्रैफिक पुलिस लगाम कसी है।

ट्रैफिक पुलिस ने 300सीसी एवं इससे अधिक क्षमता की मोटरसाइकिल एवं बुलेट वाहन के इस्तेमाल को लेकर बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एडवाइजरी का पालन नहीं करने वाले नौजवानों को पकड़कर थाने लाया जाएगा और जुर्माने के साथ वाहन जप्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभिभावक भी अपने युवा बच्चों को महंगे एवं खतरनाक स्पीड वाले वाहन उपलब्ध कराते समय सावधानी बरतें क्योंकि रफ्तार का शौक जानलेवा भी बन सकता है।

