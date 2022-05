राष्ट्रपति का तीन दिवसीय दौरा- शहर का ट्रैफिक ऐसे रहेगा डायवर्ट

यातायात में असुविधा होने पर यातायात 0755-2677340, 2443850 पर संपर्क करें



भोपाल. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भोपाल आगमन के दौरान यातायात व्यवस्था में बदलवा किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट एवं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर के निर्देशन में गुरुवार को दो हजार से ज्यादा जवानों ने सिक्योरिटी मॉक ड्रिल में भाग लिया।

राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तीन डीआईजी, 7 एसपी एवं 80 एडिशनल एसपी कुल 2000 से ज्यादा पुलिस जवानों के साथ फील्ड पर तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति 27 मई की शाम 6:55 पर स्टेट हैंगर से राजभवन पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम के बाद 28 मई को राष्ट्रपति का दिन में मिंटो हॉल एवं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शाम के वक्त कार्यक्रम है। रात्रि विश्राम के बाद 9 मई को राष्ट्रपति स्टेट हैंगर से विशेष विमान के माध्यम से वापसी करेंगे।

