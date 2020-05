कोरोना का खौफ: चालान की राशि लेने से पहले नोटों को सैनिटाइज कर रही ट्रैफिक पुलिस

भोपाल. प्रदेश के कई जिलों में पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में हैं। शनिवार को आई रिपोर्ट में मिसरोद थाने का टिआई भी पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में भोपाल पुलिस कोरोना से बचाव के लिए काफी एहतियात बरत रही है और नियम-कानून तोड़ने वालों से चालान की राशि पहले सैनिटाइज कर रही है।

दरअसल, कोरोना काल में लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहें हैं और ट्रैफिक तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए शहर के प्रमुख इलाके में नगर निगम के टीम के साथ भोपाल पुलिस सघन जांच अभियान चला रही है। इस दौरान ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों की चालान भी काट रही है और चालान की राशि कैश ले रही है। पुलिस नोट लेने से पहले उसे सैनिटाइज कर रही है, उसके बाद ही अपने पास रख रही है।

Madhya Pradesh: Police in Bhopal make traffic violators sanitise currency notes before taking them as challan money, as a precaution against #COVID19. Bhopal SP Shailendra Singh says, "Police personnel are taking all precautions to minimize the chances of contracting COVID-19". pic.twitter.com/lK6Pbw4wMT