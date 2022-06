ट्रेनों में भीड़ भाड़- बढ़ रहा है संक्रमण, शादी-ब्याह के लिए बुकिंग पर संकट

भोपाल मंडल समेत अन्य स्टेशनों से हर साल सीजन में 100 से ज्यादा कुछ होते हैं बुक

कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के साथ रेलवे ने एक बार फिर पुरानी गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।

रेलवे जल्दी ही संक्रमण संबंधित अन्य प्रोटोकॉल भी लागू करने जा रहा है। इधर शादी विवाह का मौसम शुरू होने वाला है, इस साल 70 से ज्यादा शादी के मुहूर्त निकाले गए हैं। लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में आमतौर पर बारात के सफर करने के लिए बारातियों के लिए कोच बुक करने की सुविधा आईआरसीटीसी के द्वारा प्रदान की जाती है। रेलवे यदि आने वाले दिनों में प्रतिबंध बढ़ाता है तो संपूर्ण कोच की बुकिंग करा पाना मुश्किल हो जाएगा। भोपाल, रानी कमलापति समेत अन्य स्टेशनों पर हर साल सीजन में 100 से ज्यादा कोच की बुकिंग ली जाती है। रेलवे यदि नया प्रोटोकॉल जारी करता है तो इस बार यह बुकिंग मुश्किल होगी।

General tickets will be available in all trains after June 29, railway advance reservation limit will end