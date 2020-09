कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज से खुल गए स्कूल, नियमित रूप से नहीं लगेंगी क्लालेस

भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज से स्कूल खुल गए। हालांकि अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल ही खुले हैं। स्कूलों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया गया। छात्र और स्टॉफ मास्क पहने नजर आए। हालांकि अभी कक्षा-9वीं से 12वीं तक के शासकीय एवं निजी स्कूल आंशिक रूप से खुलें हैं। नियमित रूप से क्लासेस नहीं लगेंगी। परंतु शिक्षक नियमित रूप से स्कूलों में उपलब्ध रहेंगे।

विद्यार्थी किसी विषय पर शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिये अपने अभिभावकों की अनुमति से पूर्ण रूप से ऐहतियात बरतते हुए स्कूल में आ सकते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद छोटे-छोटे समूह में पर्याप्त समय के अंतराल से करना होगा। कोविड संक्रमण से बचाव के लिये स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना होगा।

Bhopal: Schools reopen today after Government allowed students of class 9-12 to visit schools on a voluntary basis, for taking guidance from teachers.



A student says, "We are happy that our teachers have made such good arrangements for us in view of the #COVID19." #MadhyaPradesh pic.twitter.com/qi9zyCwGhi