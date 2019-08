अब 180 किमी प्रतिघंटा के रफ्तार से दौड़ेगी भोपाल शताब्दी, लगेगा स्वदेशी इंजन

भोपाल। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन nizammudin station से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज habibganj railway station रेलवे स्टेशन तक आने वाली भोपाल शताब्दी bhopal shatabdi एक्सप्रेस सहित देश की विभिन्न शताब्दी shatabdi , राजधानी rajdhani व दूरंतो duranto जैसी तेज रफ्तार fast train वाली ट्रेनों की जल्द ही स्पीड speed में इजाफा increasing speed होने जा रहा है।

इसके तहत भारतीय रेलवे indian railway ने 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला एक इंजन तैयार किया है। इस इंजन को पश्चिम बंगाल स्थिति चिरंजन लोकोमोटिव वक्र्स फैक्ट्री में तैयार किया गया है। वहीं यह इंजन पूरी तरह से स्वदेश में ही निर्मित है। इससे राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की स्पीड में बढ़ौतरी की जा सकेगी।

रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि नए लोकोमोटिव इंजन से प्रीमियम ट्रेनों का अधिक गति से संचालन हो सकेगा।

मंत्रालय के मुताबिक राजधानी rajdhani , शताब्दी shatabdi और दूरंतो duranto जैसी ट्रेनों की गति में इजाफा होगा। अभी शताब्दी एक्सप्रेस की अधिकतम स्पीड 155 किमी प्रतिघंटा है।

मेक इन इंडिया के तहत बनाया: make in india

अपने एक ट्वीट में रेल मंत्री पीयुष गोयल ने बताया कि इस इंजन को मेक इन इंडिया make in india के तहत तैयार किया गया है। इससे ट्रेनों को वह गति मिल सकेगी, जो अब तक नहीं थी। चितरंजन लोकोमोटिव वक्र्स ने इस इंजन को मार्च 2019 में ही तैयार किया था, लेकिन अब इसे टास्क सौंपा गया है।

