ज्योतिरादित्य सिंधिया से 'नाराज' हैं सोनिया गांधी, मिलने के लिए नहीं दिया समय!

भोपाल/ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात होनी थी। लेकिन पहले से प्रस्तावित यह मुलाकात अब टल गई है। अब दोनों के बीच कब मुलाकात होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में प्रस्तावित अन्य बैठकों में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस मुख्यालय स्थित वार रूम में महाराष्ट्र कांग्रेस कमिटी के साथ बैठक है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने के लिए सोनिया गांधी ने ही समय ही नहीं दिया। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को शाम करीब चार बजे मिलना था। सिंधिया के समर्थक सोनिया आवास के बाहर पहुंच भी गए थे। बाताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से मिलने वालों की सूची हर दिन सिक्यूरिटी के पास आती है। मंगलवार की सूची में कहीं भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं था।

Meeting between Congress interim president Sonia Gandhi and Jyotiraditya Scindia has been postponed. Jyotiraditya Scindia is the chairman of the screening committee for upcoming Maharashtra assembly elections and a meeting of Maharashtra Congress is scheduled to take place today. https://t.co/lrVFGGiwYl

ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उनसे जाकर मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया से मुलाकात के बाद मध्यप्रदेश में पीसीसी चीफ को लेकर खींचतान खत्म हो जाएगी। क्योंकि सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मची हुई थी। इसकी शिकायत दिल्ली तक भी पहुंची थी। लेकिन सोनिया से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात टल जाने के बाद फिर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर फैसला टल गया है।

नाराज हैं सोनिया गांधी?

मध्यप्रदेश कांग्रेस में जो कुछ भी चल रहा है, उससे सोनिया गांधी बेहद ही नाराज हैं। पिछले दिनों जब मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने उनसे मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी पूरे प्रकरण से बेहद ही खफा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के लोगों ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनवाने के लिए खूब तिकड़मबाजी की। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में सिंधिया का भी नाम है और इस कारण सोनिया गांधी उनसे नाराज हैं।

Congress General Secretary In-charge of Madhya Pradesh Dipak Babaria: I met Congress President Sonia Gandhi yesterday & she expressed that she was upset. She has given orders to take action against leaders who are found involved in any kind of indisciplinary actions in future. pic.twitter.com/GJNXfA58VB