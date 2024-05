Breaking – एमपी में तीन ट्रेनों को विस्फोट से उड़ाने की धमकी, एक्शन में आई पुलिस, मचा हड़कंप

भोपाल•May 28, 2024 / 04:07 pm• deepak deewan

Bhopal trains blast Threat to blow up trains in Bhopal – एमपी में ट्रेनों को उड़ाने की धमकी दी गई है। ट्रेनों को विस्फोट कर उड़ाने की धमकी दी गई है। ट्रेनों को उड़ाने की धमकी मिलते ही जहां हड़कंप सा मच गया वहीं पुलिस भी एक्शन में आ गई। भोपाल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इधर क्राइम ब्रांच ने ट्रेनों में विस्फोट कर उन्हें उड़ाने की धमकी देनेवाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने ट्रेनों को उड़ाने की झूठी धमकी दी थी।