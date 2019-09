नरम नहीं हुए उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह की नसीहत पर दिया करारा जवाब!

भोपाल/ दिग्विजय सिंह और मंत्री उमंग सिंघार के बीच विवाद का पटाक्षेप होता दिखाई नहीं दे रहा है। दिग्विजय सिंह ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए बड़े नेताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी थी। दिग्विजय के इस सुझाव पर मंत्री उमंग सिंघार ने भी पलटवार किया है। मीडिया के कैमरे के सामने सिंघार ने चुप्पी जरूर साध ली थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वह फिर से बरसे हैं।

वन मंत्री उमंग सिंघार द्वारा लगाए गए आरोप पर दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को सफाई दी। साथ ही बयानबाजी कर रहे नेताओं को नसीहत भी दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी राजनीतिक लड़ाई बीजेपी से है और विपक्षी पार्टी इसी का फायदा उठाना चाहती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की कि वे अनुशासन न तोड़ें। पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है, उसे सोनिया गांधी और कमलानाथ को देखना है।

Congress leader Digvijaya Singh: Now I leave the future process to Kamal Nath ji and Sonia Gandhi ji. #MadhyaPradesh https://t.co/tSprETT6wg