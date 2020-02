एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध, युवक ने रनवे पर की पत्थरबाजी, हेलीकॉप्टर तोड़ा और प्लेन के आगे लेट गया

भोपाल/ राजधानी भोपाल स्थित एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध का मामला सामने आया है। जहां रनवे पर पहुंचकर एक युवक ने जमकर तांडव किया है। युवक ने पत्थरबाजी कर एक रनवे पर खड़ी एक हेलीकॉप्टर को तोड़ दिया है। साथ ही स्पाइसजेट के विमान के आगे लेट गया था। जिससे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। उससे विमान में तकनीकी खराबी आई है। सीआईएसएफ के जवानों ने युवक योगेश त्रिपाठी को हिरासत में ले लिया है।

इस घटना के बाद राजा भोज एयरपोर्ट पर खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि युवक दीवार फांदकर रनवे पर पहुंचा था। वहां पहुंचते ही वह पत्थरबाजी करने लगा। जिससे हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उसके कांच क्षतिग्रस्त हुए हैं। हेलीकॉप्टर को तोड़ने के बाद युवक स्पाइस जेट के विमान के पास चला गया। बताया जा रहा है कि युवक ग्यारह सौ क्वार्ट्स का रहने वाला है।

यह विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। टेकऑफ करने से पहले ही वह वहां जाकर विमान के आगे लेट गया। आनन-फानन में पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। जिससे विमान में कुछ तकनीकी खराबी भी आई है। हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते एयरपोर्ट पर अफरातफरी की स्थिति बन गई।

Bhopal Airport Official: A man entered the operational runway area of the Airport today. Central Industrial Security Force (CISF) has detained the person. Further probe underway. #MadhyaPradesh